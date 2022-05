25 Millionen Euro: Kneipp investiert in Ochsenfurt

Kneippbecken mit kaltem Wasser gibt es vielerorts. Durch manche können Gäste hindurchlaufen, in andere ihre Arme tauchen. Sebastian Kneipp war mit seinem ganzheitlichen Gesundheitskonzept vor gut 130 Jahren erfolgreich. Kühles Wasser als Heilmittel, das den Stoffwechsel aktiviert, den Kreislauf stabilisiert und das Immunsystem anregt. Sebastian Kneipp wollte sein Lebenswerk in zuverlässige Hände geben und vertraute dem befreundeten Würzburger Apotheker Leonhard Oberhäußer sein wissenschaftliches Erbe an. 1891 legten sie den Grundstein für die Marke Kneipp. Pillen gegen Darmträgheit waren die ersten Rezepturen. Sie wurden in der Würzburger Engel-Apotheke verkauft und kamen sehr gut an. Schnell folgten weitere Produkte, z.B. Kräutertinkturen.

International aufgestellt

Aus dem zweiköpfigen Start-up ist ein internationales Unternehmen geworden. Weltweit arbeiten 700 Menschen für Kneipp - am Standort Ochsenfurt rund 500. Neben Europa gehören insbesondere Japan und die USA zu den starken Märkten. Mit dem Ausbau des Unternehmens am Stammsitz in Ochsenfurt wird die Produktion nicht nur erweitert, sondern auch modernisiert. Die Erweiterung der Produktpalette und die große Nachfrage erfordere diesen Schritt, so der Geschäftsführer.

Neue Produkte und nachhaltige Verpackungen

Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen auf Badezusätze, dann kam eine breite Palette an Duschprodukten hinzu. Und seit Kurzem auch noch die Lippenpflege. Dabei setzt Kneipp auf Nachhaltigkeit. Die Verpackungen sind teilweise aus Graspapier und Kork. Zudem wird Paper Blend statt Kunststoff eingesetzt. Für diese Verpackungen wurde das Unternehmen im Dezember 2020 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Vergeben wird die Auszeichnung von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen Kneipp eröffnete in den vergangenen Jahren auch eigene Ladengeschäfte in zentralen Lagen, wie in der Würzburger Innenstadt. Dort werden auch Kneippanwendungen und Massagen angeboten.