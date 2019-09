25 Mädchen wollen Nürnberger Christkind werden

Hoch oben auf der Empore der Frauenkirche stehen und als Nürnberger Christkind mit dem Prolog den weltberühmten Christkindlesmarkt eröffnen. Das ist der Traum von 25 Mädchen, die sich für das Ehrenamt beworben haben.

Bevölkerung darf abstimmen über Christkind

Nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, werden Vertreter vom Presse- und Informationsamt Anfang Oktober eine Vorauswahl über die Christkind-Kandidatinnen treffen. Die zwölf ausgewählten Mädchen werden am 12. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt. Dann kann die Bevölkerung per Post sowie im Internet bis 23. Oktober für ihre Favoritin abstimmen.

Jury wählt schließlich Christkind aus

Die sechs Mädchen mit den meisten Stimmen müssen eine Woche später, am 30.10., in einem Auswahlverfahren vor eine Jury aus Vertretern der Stadt, der örtlichen Medien sowie dem noch amtierenden Christkind Rebecca Ammon treten. Noch am selben Tag wird das neue Nürnberger Christkind bekannt geben.

Schwindelfrei und nicht zu klein

Die Gewinnerin wird am 29. November als ersten Akt den Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem berühmten Prolog von der Empore der Frauenkirche aus eröffnen. Sie wird zwei Jahre im Amt sein. Für die Bewerberinnen galten klare Vorgaben: sie müssen in Nürnberg wohnen, zwischen 16 und 19 Jahre alt, mindestens 1,60 Meter groß sowie schwindelfrei sein.