Offen für alle - so will sich die Technische Hochschule Deggendorf (THD) heute beim Jubiläum allen Besuchern präsentieren. Stände, Hörsäle und Labore sollen den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Informatik und Gesundheit werden sich und aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyber Sicherheit oder Autonomes Fahren vorstellen. Menschen und potentielle Studierende sollen so für Naturwissenschaften begeistert werden. Damit das auch gelingt, verwandelt sich der Deggendorfer Campus beim 25-jährigen Jubiläum fast schon in eine Feiermeile mit Biergärten, Bars und Bands.

Söder und Sibler in Deggendorf

Höhepunkt der Jubiläumsfeier werden die Besuche von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) sein. Sibler wird bei einem Talk über "25 Jahre Zukunft" der Hochschule sprechen.

Vision: 10.000 Studierende bis 2030

Für die Zukunft hat sich die Hochschule ein klares Ziel gesetzt: 10.000 Studierende bis 2030. Im letzten Wintersemester studierten rund 7.000 junge Menschen an den Studienorten in Deggendorf und Pfarrkirchen. Für das Ziel hat das bayerische Kabinett grünes Licht gegeben: Künftig soll ein Digitalisierungszentrum mit einer Fakultät für angewandte Informatik Platz für 1.000 weitere Studierende schaffen. Schon jetzt gilt die Hochschule nach eigenen Angaben als die am schnellsten wachsende und internationalste Hochschule Bayerns.

Bayerischer Wald profitiert von Technischer Hochschule

Besonders der Bayerische Wald profitiert von der Wissenschaft: 2009 öffnete der erste Technologiecampus, mittlerweile gibt es sechs davon in den angrenzenden Landkreisen Cham, Regen, Freyung-Grafenau, Neumarkt in der Oberpfalz, Weißenburg-Gunzenhausen und Passau. Bis Ende 2020 werden es zehn sein. Mit dem Konzept des Technologiecampus, also Außenstellen der Technischen Hochschule Deggendorf, soll eine Symbiose aus wissenschaftlicher Forschung und ihrer wirtschaftlichen Anwendung das Ziel sein. So werden Firmen bei Forschung, Entwicklung und Beratung unterstützt und jungen Menschen neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht werden.

Als 1994 alles mit der Fachhochschule begann

Die jetzige Technische Hochschule Deggendorf war zu Beginn im Jahr 1994 noch eine Fachhochschule. 2013 dann folgte die Bewerbung um den Titel "Technische Hochschule". 2015 entstand eine weitere Fakultät für Gesundheitswissenschaften und der internationale Campus in Pfarrkirchen wurde eröffnet.