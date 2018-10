25 Jahre Straße der Menschenrechte

Am 24. Oktober jährt sich die Eröffnung der Straße der Menschenrechte in Nürnberg zum 25. Mal. 1993 war das 100 Meter lange Kunstwerk in der Kartäusergasse eröffnet worden, direkt neben dem Germanischen Nationalmuseum. Geschaffen wurde es vom israelischen Künstler Dani Karavan, der für die Feierlichkeiten extra nach Nürnberg gekommen ist. Karavan hat durch den Holocaust selbst Verwandte verloren. Er bezeichnete sein Werk als "eine Antwort auf die Gesetze, die Hitler der Stadt Nürnberg auferlegte".

Viele Veranstaltungen begleiten das Jubiläum

Begleitet wird das Jubiläum von zahlreichen Veranstaltungen, darunter Diskussionen und Vorträge zum Thema. Die Kreis-Galerie in der Kartäusergasse zeigt ab sofort Einblicke in Karavans Werk der vergangenen 30 Jahre. Am Sonntag (21.10.18) wird Dani Karavan die Ehrenbürgerwürde der Stadt Nürnberg verliehen. Am Dienstag, den 23. Oktober, steigt in der Straße der Menschenrechte eine Geburtstagsaktion unter dem Motto "Nürnberg hält zusammen". Das Germanische Nationalmuseum bietet am Sonntag, den 28. Oktober, einen Thementag mit Führungen bei freiem Eintritt.

Kunstwerk mit Symbolkraft

Ende der 1980er-Jahre schrieb die Stadt Nürnberg einen Wettbewerb aus. Eine Jury wählte 1988 aus vier eingegangenen Vorschlägen den von Karavan aus. Das Werk besteht aus 27 jeweils acht Meter hohen Betonsäulen, zwei Bodenplatten und einem Baum. Auf ihnen sind in verschiedenen Sprachen die 30 Artikel der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen" zu lesen. Deren Proklamation jährt sich am 10. Dezember zum 70. Mal.