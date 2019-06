25 Jahre Saale-Radweg: Jubiläumstour nach Rudolfstein

Mit einer Jubiläumstour wird ab Sonntag das 25-jährige Bestehen des Saale-Radwegs gefeiert. "Die Idee zu diesem grenzüberschreitenden Weg von der Saale-Quelle im Fichtelgebirge bis zur Mündung in die Elbe in Sachsen-Anhalt entstand bereits kurz nach dem Mauerfall im Hofer Rathaus – und stieß bei Planern in Ost und West sofort auf große Begeisterung", erinnert sich Hofs Altoberbürgermeister Dieter Döhla im BR-Gespräch.

Auch Mitfahrt bei Tagesetappen möglich

So wurde die rund 400 Kilometer lange Route in Rekord-Geschwindigkeit entwickelt – und bereits im Mai 1994 konnte der Saale-Radweg eröffnet werden – bei der Landesgartenschau an der Saale in Hof. Die Jubiläumstour startet um 9 Uhr direkt an der Saale-Quelle bei Zell im Fichtelgebirge. "Wer keine Zeit für die ganze Strecke hat, kann auch kostenlos bei den Tagesetappen mitfahren", betont Klaus-Jochen Weidner, zweiter Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft des Saale-Radwegs.

Kostenloser Rücktransport

Die erste Etappe führt am Sonntag von der Saale-Quelle am Waldstein über Zwischenstationen in Schwarzenbach an der Saale mit einem kurzen Besuch des Erika-Fuchs-Hauses und des Umwelttags im Hofer Theresienstein bis nach Rudolfstein direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Von dort ist dann am Abend auch ein kostenloser Rücktransport zum Startpunkt an der Saale-Quelle organisiert.