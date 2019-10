04.10.2019, 06:14 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Artikel mit Audio-Inhalten

25 Jahre "Kunst im Gut"-Festival in Scheyern

Im historischen Klostergut Scheyern feiert das Festival "Kunst im Gut" am ersten Oktoberwochenende sein 25-jähriges Bestehen. Jedes Jahr zieht das Festival rund 10.000 Besucher an, mehr als doppelt so viele wie die Gemeinde Scheyern Einwohner zählt.