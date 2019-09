25 Jahre Hubschrauber-Luftrettung in Regensburg

Das Luftrettungszentrum am Universitätsklinikum Regensburg mit seinem Intensivtransporthubschrauber "Christoph Regensburg" feiert sein 25-jähriges Bestehen. Wie der Betreiber DRF Luftrettung mitteilt, gibt es dazu am Freitag von 10 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Hubschrauber prägte die Notfallmedizin

Interessierte können demnach am Uni-Klinikum den voll ausgestatteten Rettungshubschrauber besichtigen und selbst an einem virtuellen Einsatzflug teilnehmen. Mit dem Regensburger Hubschrauber hätten manche Entwicklungen in der modernen Notfallmedizin überhaupt erst begonnen, heißt es vom Uni-Klinikum Regensburg. Dazu zählen laut einer Sprecherin Lufttransporte von Patienten mit Herz-Kreislauf-Versagen oder akuter Atemnot. Dank eines speziellen Spannungswandlers sei die ständige Stromversorgung für die lebenserhaltenden Geräte sichergestellt, heißt es von der DRF Luftrettung.

Außerdem sei die Besatzung geschult, um Kinder als Intensiv-Patienten beim Transport optimal behandeln zu können.

"Christoph Regensburg" 24 Stunden einsatzbereit

Die Hubschrauber-Besatzung besteht aus Piloten der DRF Luftrettung, Notärzten des Uni-Klinikums Regensburg sowie Notfallsanitätern der DRF Luftrettung. Der Hubschrauber ist 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Durch die Nähe zur Donau und zum Bayerischen Wald fliegt "Christoph Regensburg" auch Wasser- oder Bergrettungseinsätze. Von Regensburg nach Straubing oder nach Schwandorf braucht der Rettungshubschrauber laut der DRF Luftrettung nur etwas länger als 10 Minuten. Die 70 Kilometer nach Deggendorf legt der Hubschrauber demnach in 20 Minuten zurück.