25 Jahre "fränkisches Wacken": Summer Breeze startet

Das Metal-Festival Summer Breeze startet offiziell am morgigen Mittwoch in Dinkelsbühl und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Headliner sind "Blind Guardian", "Heaven Shall Burn", "Arch Enemy", "Eisbrecher" und "Within Temptation". Summer Breeze-Chef Achim Ostertag rechnet mit mehr als 40.000 Musikfans. Tickets gibt es aber noch.

Start mit 400 Musikfans im Bierzelt

Vier Tage lang, also bis zum kommenden Samstag, spielen auf vier Bühnen internationale Metal-Bands. Summer Breeze ist eines der größten Musikfestivals Deutschlands. Gründer Achim Ostertag richtete mit seiner Band 1997 das Festival zum ersten Mal mit zehn Bands in einem Bierzelt aus. Damals besuchten das Summer Breeze 400 Personen. 25 Jahre später wird das Festival als das "Fränkische Wacken" bezeichnet, ein Kompliment, wie Ostertag findet. Immerhin hatte er sich 1997 nach seinem ersten Wackenbesuch genau so ein Festival gewünscht. Mit den Jahren wuchs das Metal-Festival immer mehr, bis der ursprüngliche Austragungsort, das baden-württembergische Abtsgmünd, nicht mehr ausreichte. Seit 2006 wird das Festival bei Dinkelsbühl ausgetragen.

Bandreunion für Jubiläum

Achim Ostertags Band spielte beim ersten Summer Breeze 1997 und bei der zweiten Ausgabe 1999. Danach gab er das Schlagzeugspielen auf und konzentrierte sich auf die Organisation des Festivals. Zum 25-jährigen Jubiläum trommelte er seine Band "Voodoo Kiss" aber wieder zusammen. Seit Jahresbeginn schrieben sie acht neue Songs und eröffneten bereits am Dienstag inoffiziell das Festival auf der "FICKEN Party Stage".

Familiäres Festival

Trotz der mehr als 40.000 Musikfans hat es Summer Breeze geschafft, den Ruf als "familiäres Festival" aufrecht zu erhalten, meint Ostertag. Noch immer stecken hinter der Organisation des Metal-Festivals nur 20 Personen, die bereits seit rund zwei Wochen in Büros auf dem Festivalgelände arbeiten. Auch das mittelalterliche Dinkelsbühl passe ins Bild und werde auch gerne von den Gästen besucht. Und wie jedes Jahr eröffnet die "Blasmusik Illenschwang", benannt nach dem Wittelshofer Ortsteil direkt neben dem Festivalgelände, offiziell das Summer Breeze.

Warnung vor Stau rund um das Festivalgelände

An den Anreisetagen Dienstag und Mittwoch warnt die Polizei Mittelfranken vor erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um das Festivalgelände. Davon betroffen seien die A7-Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau und die B25 und St2218 zum Festivalgelände bei Illenschwang. Die Polizei empfiehlt Ortskundigen und Schwertransportern zwischen 08.00 und 16.00 Uhr großräumig auszuweichen.