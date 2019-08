21.08.2019, 13:20 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

25 Jahre Floßfahrt auf dem Altmain

Auf einem Floß entspannt auf dem Wasser entlang schippern – das geht am Altmain in Unterfranken. Die Floßfahrt in Volkach im Landkreis Kitzingen gibt es seit 25 Jahren. 80 Menschen haben auf dem Floß Platz.