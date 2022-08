25-Jähriger aus Modlos hat riesige Michael Jackson-Sammlung

"Sorry für die Unordnung, hier ist gerade noch Baustelle. Das muss ich alles noch einsortieren". Robin Schuhmann steht im Keller seines Elternhauses und grinst etwas verlegen, aber auch sichtlich stolz. Denn er hat einen ganzen Raum nur mit Michael Jackson-Fanartikeln eingerichtet. Wie in einem richtigen Museum befindet sich seine Sammlung hinter Glas: Platten, CDs, Puppen, Pappaufsteller in Lebensgröße, Legofiguren, Tassen, Autogramme und alles, was man sich an Fanartikeln so vorstellen kann. Zwei Vitrinen sind noch leer, doch zwei volle Kartons stehen daneben und warten darauf, eingeräumt zu werden.

Michael Jackson lebt im Keller weiter

Robin hat alles nach System angeordnet: etwa nach den verschiedenen Alben und deren Auskopplungen, den Singles. Eine zeigt er besonders gern her, weil sie ein recht außergewöhnlich Stück ist: "Das ist von "Leave Me Alone", das ist eine Seven-Inch-Vinyl, also eine ganz kleine Schallplatte, und die ist mit einem PopUp – wenn man die aufklappt, dann kommt die tolle Figur raus". Eine sehr seltene Figur steht zwei Vitrinen weiter: Es ist der Werwolf aus dem "Thriller"-Video, die hat Robin ganz zufällig im Internet entdeckt. Überhaupt sammelt er so ziemlich alles, was er beim Stöbern so findet. Dabei hat er die Hoch-Zeit seines Idols in den 80ern gar nicht miterlebt.

Faszination für Jackson vom Vater geerbt

Seine Begeisterung für Michael Jackson hat der 25-jährige Robin von seinem Vater Reiner, selbst Fan des King of Pop. Wann immer ein Lied im Radio oder ein Video im Fernsehen lief, holte er seinen Sohn dazu. Der hat sich vom Jackson-Fieber sofort anstecken lassen. "Allein diese Megastimme, diese Songtexte – ich meine, klar, früher hat man nicht viel verstanden, aber man hat ja doch irgendwie was gemerkt: der Rhythmus, die Performance dann bei den Videos. Das hat mich fasziniert. Er war tatsächlich auch ein sehr guter Schauspieler. 'Moonwalker' – klasse Film, den gucke ich mir heute noch gerne an. Und halt ein grandioser Tänzer war er noch obendrauf", schwärmt Robin heute und erinnert sich an die Anfänge seines Fan-Seins. Sein etwa gleichaltriger Cousin hatte sich damals das "Bad"-Album geholt, das lief bei den beiden rauf und runter. Robin kaufte sich kurze Zeit später "Thriller". "Da hatten wir dann schon zwei CDs zum hören", lacht er.