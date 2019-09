25-Jähriger aus Bad Aibling vermisst

Seit heute früh wird in Willing, einem Ortsteil von Bad Aibling, der 25-jährige Johannes Bayer vermisst. Laut Polizei befindet er sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und braucht Hilfe.

Der Vermisste ist 183 cm groß, schlank, wirkt jünger als er ist und trägt ein Tattoo am Fußknöchel in Form von "Thors Hammer". Über die Kleidung, die er zuletzt getragen hat, ist nichts bekannt. Unterwegs ist er vermutlich zu Fuß bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer Hinweise geben kann, wo sich der Vermisste aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110 zu verständigen.