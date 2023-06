25. "Abenteuer & Allrad" – Globetrotter-Treffen in Bad Kissingen

Zum 25. Mal findet bis Sonntag in Bad Kissingen die "Abenteuer & Allrad", eine der weltweit größten Off-Road- und Erlebnismessen, statt. Die Ausstellung zeigt aktuelle Modelle nationaler und internationaler Hersteller von Allrad- und Off-Road-Fahrzeugen. Auf einer Fläche von über 110.000 Quadratmetern präsentieren 350 Aussteller ihre Modelle und stellen Reisemöglichkeiten vor. Außerdem gibt es Reise- und Erlebnisvorträge, etwa von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner am Sonntag.

Elektrofahrzeuge drängen auf den Off-Road-Sektor

Motto der Messe in diesem Jahr ist zum 25-jährigen Jubiläum "Der Mythos", außerdem lege die "Abenteuer & Allrad"-Messe laut Veranstalter in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und E-Mobilität. Schmitt erklärte: "E-Mobilität spielt eine immer größer werdende Rolle, weil Verbrenner irgendwann nicht mehr am Markt zu finden sein werden. Die Firmen schauen sich nach Alternativen um." So seien auf der Messe mehrere Off-Road-E-Fahrzeuge oder -hybride zu finden. Zudem gehe es laut Schmitt vor allem um die Themen "Zweites Leben" und "Innovation". "Wir müssen uns folgende Fragen stellen: Wie kann ich einen Verbrenner nachhaltig umbauen und weiternutzen? Wie kann ich autark leben und vor allem reisen?", sagte er. Ein erster Schritt sei getan, das gesamte Messegelände sei in diesem Jahr autark.

Zehntausende Camping- und Allrad-Fans erwartet

In den vergangenen Jahren haben zwischen 50.000 und 20.000 Menschen die Messe besucht, auch in diesem Jahr rechnet der Veranstalter mit mehreren zehntausend Besuchern bei der Messe und auf der dazugehörigen Camping-Fläche in Bad Kissingen, wie Thomas Schmitt, Pressesprecher der pro-log GmbH, vorab dem BR sagte.