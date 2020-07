02.07.2020, 14:19 Uhr

25.000 Unterschriften für Erhalt von Karstadt in Nürnberg

Mehr als 25.000 Unterschriften haben Unterstützer in Nürnberg gesammelt, um sich so für den Erhalt der Nürnberger Karstadt-Filialen in Langwasser und der Innenstadt einzusetzen. Nun werden die Unterschriften an den Eigentümer weitergeleitet.