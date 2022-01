25.000 Euro Sachschaden bei Wohnungsbrand in Lichtenfels

Nur schnell kurz zum Einkaufen gehen und schon brennt die Hütte. So geschehen in Lichtenfels. In der Dachgeschosswohnung einer 49 Jahre alten Frau war in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Ein Besucher hatte Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.