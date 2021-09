"24h Frankenwald erleben": Region lockt mit spannenden Aktionen

Ob Frühaufsteher, Langschläfer oder Nachteulen, ob Einzelgänger oder Familien, ob Sportfreaks oder Kunstsinnige – sie alle sollen am Wochenende im Frankenwald auf ihre Kosten kommen. Unter dem Motto "24 Stunden Frankenwald erleben“ haben viele Akteure aus der ganzen Region zwischen Kronach, Kulmbach und Hof mit dem "Frankenwald Tourismus Service Center" ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Es gibt nicht nur Wanderungen und Führungen zu den fränkischen Klassikern Bier, Schiefer, Flößer.

Vom "Blümchensex" im Botanischen Garten Hof in den Klostergarten bei Selbitz

Wer zum Beispiel mal wissen will, wie Gold schmeckt, sollte die Fränkische Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach besuchen. In Teuschnitz (Lkr. Kronach) können Einheimische und Gäste Wildkräuter kochen, in Hof den Botanischen Garten mit einer Spezialführung unter dem Motto "Weibliche Kraft und Blümchensex" erkunden. Pflanzenführungen gibt es zum Beispiel auch durch das Tropenhaus "Klein-Eden" in Tettau (Lkr. Kronach) oder durch den Klostergarten der Christusbruderschaft in Selbitz (Lkr. Hof), das ist einer größten evangelischen Orden Deutschlands.

Einzigartig: Kohlenmeiler und Frankenwald-Dom

Im Thiemitztal bei Schwarzenbach am Wald (Lkr. Hof) kann man erleben, wie Holzkohle entsteht. Der Frankenwaldverein belebt das alte Handwerk am heißen Kohlenmeiler. Er wird nur noch selten entfacht. Schweißtreibend auf ganz andere Art geht es bei Mountainbike-Touren gleich an mehreren Frankenwald-Orten zu. Zur Entspannung gibt es dann zum Beispiel Cocktails im Erlebnisbad Steinwiesen (Lkr. Kronach) oder Orgelkonzerte in Bad Steben (Lkr. Hof) und im sogenannten "Frankenwald-Dom" in Buchbach (Lkr. Kronach). Sein Glockenturm ähnelt einer Frankenwaldtanne.