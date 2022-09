24-Stunden-Livestream: Spendensammlung fürs Nürnberger Tierheim

Die Fürther Initiative "Flauschhilfe" ruft am Samstag (03.09.2022) ab 9 Uhr in einem 24-stündigen Livestream zu Spenden für das Nürnberger Tierheim auf. Auf den Plattformen Twitch und Youtube will die Gruppe engagierter Tierfreunde, wie sie sich selbst bezeichnen, das Tierheim und seine Arbeit vorstellen, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Arbeit im Tierheim wird live vorgestellt

Im Tierheim fänden Tiere in Not ein Zuhause und werden "von Tierfreunden gefüttert, geimpft, gepflegt – eben rundum versorgt", heißt es weiter. Diese Arbeit koste Zeit und Geld, etwas, das in Krisenzeiten häufig fehle. Das soll einen ganzen Tag lang vorgestellt werden. Auch die Mitarbeitenden und die Tiere sollen live gezeigt werden. Dabei freue sich das Tierheim nicht nur über Geldspenden. Auch Patenschaften, Futter, Tierspielzeug oder Zeit, sprich aktive Hilfe, "jeder Beitrag zählt", so die Initiative Flauschhilfe weiter.

Tiere suchen neue Halter

"Das allerschönste Happy End für die Flauschhilfe und das Tierheim wäre, wenn einer der haarigen, gefiederten und geschuppten Mitbewohner bei euch sein Zuhause für immer findet."

Dazu sollen während des Streams im Format "Tiere suchen dich" Haustiere vorgestellt werden. Besucherinnen und Besucher sind während des Streams auch "offline" im Tierheim willkommen, heißt es.

"Corona-Tiere" als Belastung für Tierheime

In der vergangenen Zeit kamen die Tierheime immer mehr an ihre Belastungsgrenzen. Viele Menschen haben sich während der Pandemie ein Haustier angeschafft und haben nun scheinbar nicht mehr die Zeit, sich um ihre neuen Begleiter zu kümmern. So haben zuletzt auch die Tierheime in Nürnberg und Roth einen Aufnahmestopp für neue Tiere ausgesprochen. "Wir sind voll bis unters Dach", hieß es im August vom Nürnberger Tierheim. Zudem seien die Kosten für den Betrieb zuletzt immer mehr gestiegen.

Auch in die Zukunft ist der Blick der Tierheime sorgenvoll: "Da aufgrund der Inflation und der angespannten wirtschaftlichen Situation infolge des Ukraine-Krieges auch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger spürbar sinkt, droht dem praktischen Tierschutz in Deutschland der härteste jemals erlebte Herbst und Winter", sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.