24 Stunden Klima-Mahnwache trotz Ferienzeit

Mit einer 24 Stunden lang andauernden Mahnwache wollen Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung am Regensburger Haidplatz für mehr Klimaschutz demonstrieren. Im BR-Interview betonen die Versammlungsleiter, dass ihnen der Klimaschutz wichtiger sei, als einfach nur die Ferien zu genießen.

Lieber Mahnwache als Freibad

Man wolle zeigen, dass einem der Klimaschutz etwas wert ist, sagt Versammlungsleiter Micha Sörgel.

"Uns ist es wichtig genug, unser sonstiges Leben für 24 Stunden abzustellen. Wir könnten genauso gut im Freibad oder an einem See sitzen. Mit der 24-Stunden-Mahnwache wollen wir zeigen, dass der Klimawandel keine Pause macht und wir genauso wenig." Versammlungsleiter Michael Sörgel

Am Nachmittag sind erst wenige Teilnehmer zur Mahnwache gekommen. Versammlungsleiter Sörgel rechnet aber mit einigen, die am Haidplatz übernachten werden. Insgesamt erwartet er 200 bis 300 Teilnehmer.

Megaphone und Instrumente sollen Nachtruhe nicht stören

Die Aktivisten sind mit Megaphonen und Instrumenten ausgerüstet und haben zwei Pavillons sowie mehrere Zelte aufgebaut. Die Nachtruhe ab 22 Uhr wolle man aber auf jeden Fall einhalten, betont Sörgel. Das Ordnungsamt habe für die Versammlung und ihre Lautstärke klare Auflagen erteilt, an die man sich halten werde, so der 20-Jährige. Man werde durchgehend Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Auch wenn es am Samstag eine Kundgebung vor dem nahe gelegenen Alten Rathaus geben soll, sollen die dort stattfindenden Hochzeiten auf keinen Fall gestört werden, betont Sörgel. Die Versammlung soll bis Samstag, 12 Uhr dauern.