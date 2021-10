24 Stunden im Einsatz: Tierkliniken in Bayern unter Druck

Bayernweites Problem

"Das Problem mit dem Notdienst brennt uns unter den Nägeln", sagt auch Dr. Karl Eckart, Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer. Es handle sich um einen bayernweiten Engpass. Nicht nur in München liefen die Kliniken über, dramatisch sei die Situation etwa auch in Regensburg. Und es beträfe nicht nur Kleintiere, sondern auch die Großtierpraxen, die etwa für Rinder da sind.

Immer mehr tierärztliche Kliniken würden sogar ihre Klinikzulassung zurückgeben, weil sie nicht ausreichend Mitarbeiter finden – sie können zwar als Praxen weiterarbeiten, müssen aber nicht mehr rund um die Uhr für Notfälle da sein. Das verschärft das Problem für die restlichen Einrichtungen, die den Zustrom auffangen müssen.

Genaue Gründe für den Personalengpass kann die Bayerische Landestierärztekammer auch nicht nennen. Manche Absolventen gingen nicht in die Praxis, sondern etwa in die Industrie. Zu tun haben könne es auch damit, dass der Beruf zum überwiegenden Teil weiblich ist – und Nachtdienste mit Teilzeitjob und Familie schlecht vereinbar sind.

Forderungen nach Unterstützung beim Notdienst

Dr. Zahn von der Tierklinik Ismaning wünscht sich, dass niedergelassene Tierärzte in München in ihren Praxen freiwillig wieder etwas in den Notdienstbetrieb einstiegen – etwa bis 22 oder 23 Uhr. So könnten sie den Kliniken auch viele Bagatellfälle abnehmen. "Wenn sie dann tatsächlich einen komplizierten Fall haben, dann können sie den immer noch an die Klinik überweisen. Das würde uns ein bisschen Luft verschaffen."

Aus Sicht von Karl Eckart von der Bayerischen Landestierärztekammer könnte es auch helfen, das Arbeitszeitgesetz flexibler zu handhaben. "Ich will nicht, dass die Mitarbeiter mehr arbeiten", sagt er. Aber wer nachts arbeite, habe tagsüber Arbeitsverbot. Geht es nach ihm, sollte man in gegenseitigem Einverständnis eine Wochenarbeitszeit einführen und am Stück zeitweise länger arbeiten, dafür dann länger frei haben.