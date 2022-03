24-Stunden-Blitzmarathon kommende Woche in Bayern

Am Donnerstag können nicht nur die Spritpreise das Autofahren in Bayern teuer machen: Der Freistaat beteiligt sich am europaweiten Blitzmarathon. Um Raser zu identifizieren, werden bayernweit für 24 Stunden rund 2.000 Verkehrskontrollen aufgestellt.