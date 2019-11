24. Schlittenhundewagenrennen in Oberndorf

Auch dieses Jahr heulen wieder die Hunde im Geslauer Ortsteil Oberndorf im Landkreis Ansbach. Denn mittlerweile sind schon die rund 180 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Tschechien angekommen, um in dem kleinen Ort die Saison des Schlittenhundesports zu eröffnen. Beginn ist am Abend (01.11.19) um 18.00 Uhr mit einem Nachtlauf.

Hunde-"Auflauf" in Oberndorf

Dabei tragen die Musher, die Hundeführer, Stirnlampen und müssen allein mit ihren Hunde die richtige Strecke von rund 4,2 Kilometer in der Dunkelheit bewältigen. Rund 70 Gespanne gehen an den Start, davon wird etwa die Hälfte mit großen Hundeteams, also jeweils sechs bis zehn Hunde im Gespann, antreten. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 800 Hunden, die sich auf dem mit Fackeln beleuchteten Start- und Zielplatz tummeln werden. Die sportlichen Vierbeiner ziehen Scooter, Räder oder Wagen.

Kinderrennen und buntes Programm

Am Samstag (2. November) und Sonntag (3. November) starten die Rennen in den verschiedenen Kategorien jeweils ab 9.00 Uhr. Das Kinderrennen am Samstag ist für 13.30 Uhr angekündigt. Für zwei Euro pro Person bringt in diesem Jahr erstmals ein Shuttelbus die Besucher am Samstag von Rothenburg nach Oberndorf. Außerdem gibt es rund um die sportlichen Highlights ein buntes Programm mit Bands und Partys, bei denen sich Interessierte auch mit den Mushern austauschen können. Für das leibliche Wohl der Besucher ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, so die Organisatoren.