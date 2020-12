24 Jahre für 155 Kilometer lange Bahnstrecke

Neuer Bahnhof für Lindau - Arbeiten an der Strecke begannen 2018

Um die anvisierten 3,5 Stunden Fahrzeit von München nach Zürich zu erreichen, wurde ab Ende 2016 in Lindau ein neuer, fernverkehrstauglicher Bahnhof im Stadtteil Reutin gebaut. Der historische Inselbahnhof, an dem die Fernverkehrszüge bisher wenden mussten, blieb für den Nahverkehr erhalten.

Zweieinhalb Jahre lang wurden 155 Kilometer Gleisstrecke von Geltendorf im Westen Münchens bis nach Lindau mit Oberleitungen versehen. Züge können so statt mit durchschnittlich 90 Stundenkilometer mit bis zu 160 Stundenkilometer durchs Allgäu fahren. Das ist lauter, weshalb 100 Millionen Euro in den Lärmschutz fließen. Und für die Oberleitungen braucht es Platz in der Höhe: Spektakulär und genauso umstritten war auch der Bau einer neuen Brücke in Wangen und der Abriss des "Eisernen Stegs" in Memmingen, der durch eine neue Überführung ersetzt wurde.

500 Millionen Euro für 75 Minuten Zeitersparnis

Nach dem Fahrplanwechsel am Sonntag sollen Reisende ab München in knapp zwei Stunden in Lindau sein, also 30 Minuten schneller. Von München nach Zürich dauert es ab kommendem Jahr dreieinhalb Stunden, 75 Minuten schneller. Befahren wird die Strecke mit dem neuen Schweizer Eurocity-Zug "Astoro". Die Strecke München - Lindau - Zürich zählt zum von der EU definierten Transeuropäischen Netz (TEN). Ziel ist es, mit einheitlicher Technologie über Grenzen hinweg Metropolen schneller über die Schiene zu verbinden.