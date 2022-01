24-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Nürnberg verurteilt

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ist ein 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Zudem muss er in eine Entziehungsanstalt.

Passanten bewusstlos geschlagen und gegen Kopf getreten

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann im Mai 2020 einen Passanten in der Nürnberger Südstadt tätlich angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit auf ihn eingetreten hat. Als der Mann am Boden lag, trat der 24-Jährige ihm noch mehrfach gegen den Kopf. Erst als sich unbeteiligte Passanten einmischten, habe der Mann von seinem Opfer abgelassen. Ein klares Tatmotiv war nicht ersichtlich.

Bei der Tat stark alkoholisiert

Beim Prozess zeigte sich der Angeklagte geständig und entschuldigte sich bei seinem Opfer. Der 24-Jährige wird zusätzlich in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Zum Tatzeitpunkt hatte er über drei Promille Alkohol im Blut. Das Gericht ging deshalb von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.