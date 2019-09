24-jähriger Student aus Würzburg wieder aufgetaucht

Eine Mitbewohnerin der Wohngemeinschaft stellte am Donnerstagvormittag fest, dass der Student wohl seit Mittwochabend nicht mehr in seinem Zimmer war. Nachdem alle bekannten Kontaktmöglichkeiten ausgeschöpft waren, meldete die Mitbewohnerin den jungen Mann bei der Polizei Würzburg als vermisst. Die Suchmaßnahmen der Beamten, die auch Ermittlungen in der Schweiz einschlossen, führten bisher nicht zum Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass sich der junge Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Der 24-Jährige ist etwa 1, 80 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Er hat schwarze längere Haare, die oft zu einem Dutt gebunden und seitlich abrasiert sind. Er trägt einen Dreitagebart und vermutlich eine goldene Brille. Hinweise nimmt die Polizei Würzburg unter 0931/457-2230 entgegen.