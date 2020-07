24-Jährige bei Verkehrsunfall nahe Karlstadt schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag ist eine Autofahrerin aus dem Landkreis Main-Spessart zwischen Karlstadt und Wiesenfeld von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 24-Jährige musste mit schweren Verletzungen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 24-Jährige gegen 10 Uhr von Wiesenfeld in Richtung Karlstadt am Riementaler Berg unterwegs.

Mit Auto gegen Baum geprallt

Offenbar geriet die Frau auf der abschüssigen Fahrbahn zunächst alleinbeteiligt ins Bankett. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kam hochkant auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.