232 Tafeln Schokolade aus Supermarkt in Weißenstadt gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem Supermarkt in Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel 232 Tafeln Schokolade gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hat der Unbekannte die Süßwaren offenbar unbemerkt in einem Einkaufskorb an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Aufgefallen war dem Personal der Diebstahl, nachdem in der Edeka-Filiale ein nahezu komplett leeres Regal vorgefunden wurde, so ein Sprecher zum BR.

Schokoladendieb: Einzeltäter oder Gruppe?

Bei der Auswertung des Videos einer Überwachungskamera, sei der Vorfall dann bemerkt worden. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handle, sei noch genauso unklar wie ob das Diebesgut zum Weiterverkauf oder Eigenverzehr gedacht war.

Bei dem Diebstahl, der sich bereits am vergangenen Freitag ereignet haben soll, sei ein Sachschaden in Höhe von exakt 531 Euro entstanden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter oder den Tätern unter der Telefonnummer 09232/9947-0.