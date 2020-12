Millionen für Sanierung der Würzburger Festung erteilt

Dem bayerischen Finanzministerium zufolge kann die millionenschwere Sanierung der Festung Marienberg in Würzburg in die detaillierte Planungsphase gehen. Am Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Landtags die Gelder für den zweiten Bauabschnitt freigegeben. Es handelt sich um etwa 230 Millionen Euro.

Sanierung der Kernburg nun an der Reihe

Der zweite Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung der Kernburg, wo das "Museum für Franken" als staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte mit einer neuen Dauerausstellung eingerichtet werden soll. Der heutige Beschluss ist die Voraussetzung dafür, dass die notwendigen Detail-Planungen erstellt werden können und garantiert die Fortsetzung der laufenden Generalsanierung. Die weiteren Planungen sollen 2021 fortgeführt werden. Daran schließen sich die Auslagerungen an, die bis zum Jahr 2024 abgeschlossen werden sollen. Nach bisherigem Zeitplan soll dann Mitte der 2020er Jahre die größte Bauphase an Nord- und Ostflanke beginnen. Mit einer Fertigstellung ist nicht vor 2030 zu rechnen. In einem ersten Bauabschnitt wurden die vier Toranlagen, die Marienkirche sowie verschiedene Versorgungsnetze für Abwasser, Trinkwasser, Fernwärme und Strom im Außenbereich instandgesetzt.

Museum soll bis zu 5.800 Quadratmeter Ausstellungsfläche erhalten

Ziel der Generalsanierung ist es, das gesamte innere Festungsareal einzubeziehen und dadurch mehr Platz für Ausstellungsräume des neu entstehenden "Museums für Franken" zu schaffen. Insgesamt sollen so 4.500 bis 5.000 Quadratmeter Dauerausstellungsfläche, 500 bis 800 Quadratmeter für Wechselausstellungen und ein Depot mit rund 3.500 Quadratmetern geschaffen werden, dazu ein Foyer mit verschiedenen Vortragsräumen.

Füracker spricht von Signal in schwierigen Zeiten

Für Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) ist der heutige Beschluss ein Signal, dass der Freistaat Wort halte. Eine Pressemitteilung zitiert Füracker mit den Worten: "Auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wird an bedeutsamen kulturellen Maßnahmen festgehalten. Der Freistaat investiert kräftig, um die Festung Marienberg in Würzburg für alle Gäste zu einem noch spannenderen Erlebnis zu machen."

Museumseröffnung ursprünglich für 2025 angepeilt

Erst Mitte November hatte der unterfränkische SPD-Landtagsabgebordnete Volkmar Halbleib kritisiert, dass sich der Fortgang der Festungs-Sanierung immer weiter verzögere, weil die Staatsregierung bei bestimmten Bauprojekten "auf Zeit" spiele. Er erneuerte heute seine Kritik. Bei genauem Hinsehen fehlten nach wie vor die Kosten- und die Baufreigabe und ein belastbarer Zeitplan für das wichtige staatliche Kulturprojekt, so der SPD-Politiker. Ursprünglich war für das neue "Museum für Franken" ein Eröffnungstermin bereits im Jahr 2025 angestrebt worden. Als Grund für die mehrjährige Bauverzögerung hatte Gründungsdirektor Erich Schneider vor allem die umfangreiche Neukonzeption auf der mittelalterlichen Festung angeführt.