23 neue Schutz- und Infohütten im Naturpark Spessart

Das Schutzhüttenprojekt ist das größte Leader-Projekt der vergangenen sieben Jahre zur Förderung des ländlichen Raums. Jetzt hat auch Dorfprozelten eine neue Schutzhütte. "Ein Juwel im Wald", freute sich Elisabeth Steger, Bürgermeisterin der Gemeinde Dorfprozelten. Am Montag haben sich die Akteurinnen und Akteure an der Wanderhütte "Sandplatte" zur offiziellen Einweihung der fünf neuen Schutz- und Infohütten im Landkreis Miltenberg getroffen. Großen Dank sprachen die Anwesenden Dorfprozeltens zweitem Bürgermeister Albert Steffl aus. "Der hat hier sehr viel Energie und Engagement reingesteckt", so Julian Bruhn, Projektleiter vom Naturpark Spessart e.V.

Innovativ: Barrierefreie Wanderhütte

Dank Steffl und Steger können auch Rollstuhlfahrer die Hütte nutzen. Eine Rampe führt über den kleinen Graben in die Hütte. Auch das Innere ist mit einem rollstuhlgerechten Boden aus Lärchendielen ausgestattet. Dank des großen Vorplatzes ist das Sitzen in Corona konformen Abständen möglich.

Standortwahl – Natur, Kultur und Wanderlust

Albert Steffl war auch maßgeblich bei der Auswahl des Standorts beteiligt. Die Hütte sollte nicht nur optisch her passen, sondern auch eine Brücke zur umliegenden Natur und Kultur schlagen. Steffl, der auch ehrenamtlicher Naturparkführer ist, erklärt: "Wir haben nebenan einen Biotopbaum, nicht weit von hier den höchsten Baum Bayerns und die Kriegergedächniskapelle."

EU-Förderprojekt finanziert den Großteil der Kosten

Fast zehn Jahre Planung sind nach Angaben des Naturparks nötig gewesen, um die insgesamt 23 neuen Hütten zu etablieren. Fünf davon stehen nun im Landkreis Miltenberg. Neben Dorfprozelten und Kleinwallstadt auch in Sulzbach a.Main, Großheubach und in Mömlingen. Finanziert wurden sie unter anderem durch ein EU-Förderprojekt. Im Spessart gibt es zwei LAGs: Die LAG Main4eck und die LAG Spessart. Dadurch habe man insgesamt 261.000 Euro und damit statt der üblichen 60 sogar 70 Prozent Förderung von der EU erhalten, sagt Geschäftsführer Philipp Wollbeck.

Lob für regionale Kooperationspartner

Julian Bruhn dankte den "Helden in orange" vom örtlichen Bauhof, die sich um die Instandhaltung der Hütte kümmern werden. "Unsere Naturpark-Rangerin Victoria Schuler könnte den Unterhalt der Schutzhütten alleine nicht stemmen." Ohne die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen, habe der Naturpark Spessart keine Chance ein großes Projekt wie dieses zu stemmen. Auch der Spessartbund sei, wenn es um die Wanderinfrastruktur geht, ein unverzichtbarer Kooperationspartner des Naturparks. Die letzte der 23 Schutzhütten wird in den nächsten Tagen in Waldaschaff gestellt.