23-Jähriger wegen schweren Raubes in Bamberg vor Gericht

Prozessauftakt in Bamberg: Seit heute muss ich vor dem Landgericht ein 23-jähriger Mann verantworten. Im April soll er in Scheßlitz (Lkr. Bamberg) gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann in dessen Wohnung gefesselt und ausgeraubt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftlich begangenen schweren Raub vor.

Senior bei Überfall verletzt

Die beiden Einbrecher sollen einen 87-jährigen Senior in Scheßlitz aus dem Schlaf gerissen, ihn mit Klebeband an den Händen gefesselt haben. Die maskierten Täter durchsuchten die Zimmer des Mannes nach Wertsachen. Danach waren sie mit mehreren Tausend Euro in bar geflüchtet. Der Senior wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er konnte sich aber selbst befreien und bei Nachbarn die Polizei alarmieren.

Zwei Täter

Der zweite Täter konnte laut der Anklagebehörde noch nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Für den Prozess hat das Gericht einen weiteren Verhandlungstermin am 6. Dezember angesetzt.