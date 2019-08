23-Jähriger stirbt nach Sturz in Viechtach: Kripo sucht Zeugen

In Viechtach (Lkr. Regen) ist ein 23-jähriger Mann nach einem Sturz gestorben. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück bereits am Mittwoch (14.08.) vor einem Haus in der Linprunstraße.

Kriminalpolizei ermittelt

Bei dem Sturz zog sich der junge Mann laut Polizei tödliche Kopfverletzungen zu, an denen er später starb. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermitteln jetzt zusammen die genauen Todesumstände.

Wichtiger Zeuge gesucht

Laut Polizei könnte ein bislang unbekannter Autofahrer wichtige Hinweise liefern. Der Pkw-Fahrer soll sich zum Zeitpunkt des Sturzes in der Nähe des Unfallortes aufgehalten haben. Er hat möglicherweise den 23-Jährigen auf dem Gehweg sitzen oder liegen gesehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Deggendorf unter 0991/38960 entgegen.