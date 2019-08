23-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Kitzingen

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Autofahrer am Freitagabend mit seinem Wagen zwischen Atzhausen und Düllstadt von der Fahrbahn ab. Er schleuderte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Kleinbus prallte frontal in die Beifahrerseite des Wagens. Dabei verletzte sich der 23-Jährige so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Sieben Verletzte im Kleinbus

In dem Kleinbus saßen insgesamt sieben Reisende. Vier wurden schwer verletzt. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Allein für das Bayerische Rote Kreuz waren 36 Helfer im Einsatz, teilte ein Sprecher mit.