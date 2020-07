vor 29 Minuten

23-Jähriger nach Bad in der Donau vermisst

Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht seit Montag nach einem 23-Jährigen, der in Donau untergegangen ist. Der junge Mann wollte zusammen mit seinem Freund von einem Ufer zum anderen schwimmen. In der Mitte der Donau ging er unter.