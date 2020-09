23-Jähriger im Oberallgäu verletzt - großangelegte Fahndung

Am Vormittag gegen 9.30 Uhr ist ein 23-jähriger Mann bei einer Unterführung in Waltenhofen angegriffen worden. Er erlitt Schnittverletzungen am Oberkörper und am Kopf und musste ärztlich versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Täter konnten entkommen.

Nach ihnen wurde auch per Hubschrauber gefahndet, bislang ohne Erfolg. Die Kripo Kempten ermittelt. Da sich der Tatort in der Nähe der Bahnstrecke befindet, war die Strecke Kempten-Immenstadt zeitweise gesperrt.

Täter sind flüchtig

Von den Tätern liegt folgende Personenbeschreibung vor: Einer der Männer ist etwa 30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er trägt einen schwarzen Vollbart und soll einen dunklen Teint haben. Der zweite Mann ist etwa 22 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Er hat keinen Bart und hellere Haut. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Hose mit einem Loch am Knie. Einer der beiden Täter soll das Opfer auf Persisch angesprochen haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Kempten bittet Zeugen, die die Verdächtigen gesehen, bzw. einen Streit oder Hilferufe an der Bahnunterführung Am Tobel / Am Durchlaß mitbekommen haben, sich zu melden.