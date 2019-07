23-Jähriger aus Landkreis Passau in Kroatien erstochen

Ein 23-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Passau wurde in Pula (Kroatien) niedergestochen und tödlich verletzt. Das gab die Polizei mit Verweis auf die deutsche Botschaft in Zagreb bekannt. Nach ersten Angaben kam es am Dienstag in einem Lokal in der Stadt Pula vermutlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann niedergestochen wurde.

Kroatische Polizei ermittelt

Zu weiteren Tatumständen und einem möglichen Tatverdächtigen liegen keine Einzelheiten vor, die Ermittlungen werden sei wahrscheinlich auf einer Urlaubsreise in Kroatien unterwegs gewesen.