23-Jähriger Abschleppfahrer nach Unfall auf A9 verstorben

Nach mehreren Glätteunfällen auf der A9 bei Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land am Samstagabend (17.09.22) ist der dabei lebensbedrohlich verletzte 23-Jährige einen Tag später im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Hagel und Glätte als Unfall-Auslöser

Nach Angaben der Polizei war es nach Hagelschlag und Glätte am Samstagabend gegen 18.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf zu einem ersten Unfall gekommen. Ein Fahrer war aufgrund der mit Hagelkörnern bedeckten Fahrbahn in die Mittelschutzwand geschleudert worden, anschließend schleuderte er auf den rechten Fahrstreifen und krachte dort in das Heck eines anderen Pkw.

Mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Der Fahrer eines Abschleppwagens, der zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen war, stieg aus, um bei dem Unfall Hilfe zu leisten. Hierbei erfasste den 23-Jährigen ein ins Schlittern geratene Auto und schleuderte ihn mehrere Meter durch die Luft. Der junge Mann wurde vor Ort reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er einen Tag später.