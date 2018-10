23 Hepatitis-C-Fälle in Donauwörth – Infektionsweg weiter unklar

Im Donauwörther Hepatitis-Skandal sind inzwischen 23 Fälle bekannt, in denen ein Narkose-Arzt Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben soll. Außerdem gibt es laut Gesundheitsamts nach Tests auf Hepatitis C bei möglichen Betroffenen rund 300 negative Rückmeldungen.

Insgesamt sind 1.200 ehemalige Patienten der Donau-Ries Klinik in Donauwörth aufgerufen worden, sich auf eine Infektion mit Hepatitis C testen zu lassen. Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rössle (CSU) geht aktuell davon aus, dass sich die Zahl der Fälle bis zum Abschluss der Tests auf 50 bis 100 erhöht.

Verunreinigte Spritzen möglicher Infektionsweg

Unklar ist weiter, wie sich die Patienten anstecken konnten. Gemeinsam haben sie jedenfalls, dass sie in Donauwörth alle von einem Anästhesisten betreut wurden, der seit April nicht mehr an der Donau-Ries-Klinik arbeitet. Wie der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Siegfried Hasenbein, erklärt, arbeiten Anästhesisten mit einem zentralen Zugang per Katheter.

Sie spritzen die Patienten also nicht direkt. Cornelia Diwersy, Internistin bei der BKG, sagte, das hieße im Grunde, dass die Hepatitis-C-Infektion nur über kontaminierte Kanülen, also verunreinigte Injektionsnadeln übertragen werden könne. Das sei aber noch reine Spekulation. "Die ganze Angelegenheit ist sehr nebulös", betont BKG-Geschäftsführer Hasenbein.

Arbeitszeugnis - ein "schmaler Grat" für Arbeitgeber

Der Anästhesist arbeitete im Oktober dieses Jahres kurzzeitig bei den Kliniken Ostalb, wo er sich nach Angaben der Kliniken mit einem guten bis sehr guten Arbeitszeugnis aus Donauwörth beworben hatte. Das, obwohl der Narkose-Arzt nach Angaben aus Donauwörth im April mit einer Spritze im Arm im Operationsbereich erwischt wurde. Das Arbeitsverhältnis sei daraufhin in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst worden.

Beim Thema Arbeitszeugnis müsse sich der Arbeitgeber "auf einem schmalen Grat" sagte dazu BKG-Geschäftsführer Hasenbein und verweist auf die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte. Die fordern eine wohlwollende Formulierung der Zeugnisse. Letztlich, so Hasenbein, sei entscheidend, was die Klinik zum Zeitpunkt des Auflösungsvertrags gewusst habe.

Klinik sieht keine Verfehlungen beim Arbeitszeugnis

Die Klinik stellte sich zuletzt auf den Standpunk, bis zu dem Vorfall im April sei eine Medikamentenabhängigkeit des verdächtigten Arztes nicht bekannt gewesen. Im Arbeitszeugnis des Anästhesisten haben man aber einen eindeutigen Hinweis untergebracht. Die Öffentlichkeit habe man informiert, nachdem man vor rund zwei Wochen von der Hepatitis-C-Infizierung des Anästhesisten erfahren habe.

Verwaltungsratssitzung zu Hepatitis-C-Infektionen?

Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert (CSU) fordert eine Sondersitzung des Verwaltungsrats des kommunalen Betreibers der Donauwörther Klinik, gKU, um die offenen Fragen zu den Fällen von Hepatitis C zu klären. Neudert ist selbst Mitglied in dem Gremium. Nach Angaben von gKU könnte diese Sitzung in der kommenden Woche stattfinden.