23.000 Besucher bei "Langer Nacht der Museen" in München

Eine Premiere der besonderen Art war diese "Lange Nacht der Museen" 2021: Eine Museumsnacht mit 3G-Regeln und Maskenpflicht. Einfach hingehen konnte man also nicht, es gab Karten für die 70 Veranstaltungsorte nur im Onlineverkauf bei München Ticket. Das komplette Kontingent von 23.000 Tickets ist dann trotzdem ausgeschöpft worden für diese lange Nacht in den Museen, Sammlungen, Galerien, Kirchen, auf Stadtrundgängen und bei den Events.

Chef des Deutschen Museums: Riesige Resonanz

Bei Schließung um 1.00 Uhr nachts fiel die Bilanz positiv aus. Man merke, dass die Menschen dieses Angebot wirklich vermisst hätten, sagte zum Beispiel Wolfgang Heckl, der Generaldirektor des Deutschen Museums. Die Resonanz sei riesig. "Schon gegen 22.30 Uhr zählte das Deutsche Museum allein auf der Museumsinsel rund 5.000 Besucherinnen und Besucher, im Verkehrszentrum weitere 1.300."

Bei der Glyptothek und den Antikensammlungen am Königsplatz wurden laut der Kuratorin viele junge Besucherinnen und Besucher gesichtet. Zeitweise habe es sogar einen Engpass bei den orangefarbenen Einlassbändern gegeben, so Astrid Fendt von der Glyptothek.

FC Bayern-Museum illuminiert

Ob bei der Glyptothek am Königsplatz, dem FC Bayern-Museum bei der Arena in Fröttmaning oder beim Europäischen Patentamt, das die Skulpturen bei den Gebäuden an der Isar und der Münchner Hackerbrücke illuminiert hatte – überall Zufriedenheit darüber, dass die Museumsnacht nach der Totalabsage im vergangenen Jahr so wieder stattfinden konnte.

Verständnis für Hygieneregeln und Warteschlangen

Der Geschäftsführer des Veranstalters "Münchner Kultur GmbH", David Boppert, bedankte sich bei den beteiligten Häusern, dem Freistaat Bayern und der Stadt für die Zusammenarbeit und Unterstützung. Die Besucher hätten mit ihrem Verständnis für die Hygieneregeln "und die damit mancherorts verbundenen Warteschlangen für einen reibungslosen und stimmungsvollen Abend gesorgt."

Im Jahr 2019 – vor der Pandemie – waren noch gut 40.000 Menschen zu dem herbstlichen Kultur-Event gekommen.