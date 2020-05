22-Jähriger weicht Geisterfahrer auf der A92 aus

Mit viel Glück und Geschick hat ein 22-Jähriger auf der A92 bei Landshut einen Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer verhindern können. Er kam ihm zwischen den Autobahnanschlussstellen Landshut/Essenbach und Landshut-Nord entgegen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, denn der Falschfahrer ist nach der Begegnung mit dem jungen Mann verschwunden.

Beim Überholen kam der Geisterfahrer

Der Autofahrer aus dem Kreis Miesbach in Oberbayern hatte am Samstagabend einen Lkw überholt, als ihm der Falschfahrer auf der linken Spur entgegenkam. Wie die Autobahnpolizei Wörth an der Isar mitteilte, konnte der Fahrer dem Verkehrssünder nur knapp ausweichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Beamten verlief erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.