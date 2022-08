22-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B12 - sechs Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 bei Haiming wurde am Samstagnachmittag ein 22-jähriger Mann getötet, sechs weitere Personen schwer verletzt. Das meldet am Sonntag das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim.

Kollision auf der Gegenfahrbahn

Gegen 16:30 Uhr war ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising mit drei weiteren Insassen mit seinem 5er-BMW auf der B12 in Richtung München unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem 3er-BMW eines 22-Jährigen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden, starb jedoch wenig später im Krankenhaus.

Drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Die beiden weiteren Insassen im Wagen des 22-Jährigen – die 20-Jährige Beifahrerin sowie ein 24-Jähriger Mann – und auch alle vier Insassen des anderen Unfallfahrzeugs – der 58-jährige Fahrer, seine 61-jährige Beifahrerin, ein weiterer 42-jähriger sowie ein dreijähriges Kind – wurden schwer verletzt. Sie alle wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren laut Polizei drei Rettungshubschrauber, fünf Notärzte sowie acht Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Auch mehrere Feuerwehren waren vor Ort.

Bundesstraße mehr als drei Stunden lang gesperrt

Nach Beseitigung der Trümmerteile und der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma konnte die Bundesstraße 12 gegen 19.50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Autobahnpolizei Mühldorf ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Dafür wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter beauftragt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden sichergestellt. An beiden entstand Totalschaden.