22-Jähriger seit Rock im Park in Nürnberg vermisst

Seit dem Musikfestival Rock im Park am Nürnberger Dutzendteich vergangenes Wochenende wird ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg vermisst. Matthias S. hatte sich am vergangenen Sonntag (05.06.2022) telefonisch bei seinen Eltern gemeldet, teilte die Polizei mit. Gegen 5.30 Uhr am Morgen berichtete er, dass er mit einer Person in Streit geraten sei, die ihm den Geldbeutel gestohlen habe.

Matthias S. trug Tarnfleckhose und ein olivgrünes T-Shirt

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der junge Mann der Polizei zufolge im Bereich der Großen Straße bei einem Einkaufszelt auf. Danach verliert sich die Spur des 22-Jährigen. Womöglich befindet er sich in einer hilflosen Lage und benötigt ärztliche Hilfe. Zuletzt trug er eine Bundeswehr-Tarnfleckhose und ein olivgrünes T-Shirt. Die Polizei bitte Zeugen um Hinweise.

Zeugen und Hinweisgeber sollen 110 wählen

Matthias S. ist 22 Jahre alt, circa 175 cm bis 180 cm groß, hat dunkle kurze Haare und spricht deutsch mit schwäbischem Akzent. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten geben können, oder Matthias S. angetroffen haben, sich dringend mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.