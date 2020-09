22-Jähriger ertrinkt in Kanal bei Weiden: Fremdverschulden?

Die Obduktion bei dem 22-Jährigen aus dem Kreis Amberg-Sulzbach, der am Samstag tot aus einem Kanal in Weiden geborgen wurde, lässt eine natürliche Todesursache ausschließen. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat sich am Montag geäußert.

Obduktion ergibt: Tod durch Ertrinken

Die Obduktion des 22-Jährigen aus dem Kreis Amberg-Sulzbach habe gezeigt, dass er sei ertrunken ist. „Aktuell gehen die Ermittler von einem Fremdverschulden aus, sagt der Leitende Staatsanwalt aus Weiden dem BR. Deshalb werde jetzt überprüft ob die Begleiter des 22-Jährigen etwas damit zu tun haben.

Freunde haben ihn als vermisst gemeldet

Anfangs habe man die Info bekommen, dass der 22-Jährige möglicherweise in den Kanal gefallen sein könnte, so die Polizei. Nachdem ihn seine Freunde als vermisst gemeldet hatten, wurde am vergangenen Samstag mit Hubschraubern, Booten und Wärmebildkameras nach ihm gesucht. Taucher haben den jungen Mann schließlich tot aus dem Flutkanal in Weiden geborgen.