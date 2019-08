22-Jähriger ertrinkt aus ungeklärter Ursache im Großen Alpsee

Wie die Polizei dem BR bestätigt hat, ist am Donnerstagnachmittag ein 22-Jähriger im Großen Alpsee bei Immenstadt im Allgäu ertrunken. Der junge Mann war zusammen mit einem Freund im See schwimmen gegangen. Als der Freund zurück am Ufer war und den 22-Jährigen nicht mehr entdecken konnte, alarmierte er sofort die Rettungskräfte.

Taucher bergen Leiche vom Grunde des Sees

Ein Hubschrauber, mehrere Rettungsboote und Taucher waren im Einsatz, um den jungen Mann zu suchen. Nach Angaben der Polizei fanden Taucher dann die Leiche des Mannes am Grunde des Großen Alpsees. Warum der 22-Jährige ertrunken ist, muss jetzt ermittelt werden