vor 27 Minuten

22-Jährige erstochen - Lebensgefährte festgenommen

Die junge Frau, die vergangene Nacht leblos in einem Mehrfamilienhaus in Altenstadt an der Waldnaab gefunden wurde, ist an einer Stichverletzung gestorben. Der Lebensgefährte der 22-Jährigen wurde festgenommen.