21 Verletzte nach Kellerbrand in Nürnberg

Bei einem Kellerbrand in Nürnberg GIbitzenhof haben heute 21 Bewohner eines Mehrfamilienhauses gerettet werden. Sie wurden alle auf Rauchgasvergiftungen untersucht und behandelt. Wie die Polizei mitteilt, ging bei ihr heute früh gegen 5.00 Uhr ein Notruf ein, dass es in dem Keller des Hauses am Dr.-Luppe-Platz brenne. Es hatte sich starker Rauch in dem Gebäude entwickelt.

Gebäude wurde evakuiert

Da der Rauch durch das ganze Haus zog, war es für die Einsatzkräfte zunächst schwierig den Brandherd genau zu lokalisieren. Feuerwehrleute mussten die Anwohner über Drehleitern und durch Atemschutztrupps über den Treppenaufgang aus dem Haus mit zehn Mietparteien retten. Das Gebäude wurde evakuiert.

Brandursache unbekannt

Der Brand ist zwar mittlerweile gelöscht, die Zufahrtsstraßen um den Dr.-Luppe-Platz sind jedoch noch immer gesperrt, so die Polizei. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.