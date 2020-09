21 Verletzte bei Brand in Seniorenheim in Dietmannsried

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Dietmannsried im Landkreis Oberallgäu sind mindestens 21 Bewohnerinnen und Bewohner verletzt worden, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Seniorenheim wird evakuiert

Zwei Personen seien schwer verletzt, mindestens 19 weitere leicht. Weil es aus dem Gebäude rauchte, waren die Einsatzkräfte gegen 3:30 Uhr zu dem Heim gerufen worden. Das Gebäude wurde evakuiert.

Sieben Wohnungen unbewohnbar

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in einem Appartement ausgebrochen, im Bereich eines Nachtkästchens. Die Ursache wird noch ermittelt. An dem Einsatz waren rund 60 Rettungskräfte und 80 bis 90 Feuerwehrleute beteiligt, so die Polizei. Sieben Wohnungen seien nach dem Brand unbewohnbar.