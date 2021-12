21 Omikron-Fälle im Raum Würzburg bestätigt

Mit Fieber und Erkältungssymptomen äußert sich Omikron bei den betroffenen Personen in Stadt und Landkreis Würzburg. Das Landratsamt hat BR24 auf Anfrage bestätigt, dass die neue Corona-Variante bei insgesamt 21 Personen im Raum Würzburg nachgewiesen wurde. Eine Person wird laut Landratsamt im Krankenhaus behandelt, allerdings nicht auf der Intensivstation.

Die Hälfte der Infizierten sind Reiserückkehrer

Bei elf Infizierten handelt es sich laut Landratsamt um Reiserückkehrer. Wie sich die anderen zehn Personen angesteckt haben, ist noch unklar. Auch eine Schule ist von den Omikron-Fällen betroffen: Zwei Schüler aus einer Klasse am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg sind positiv auf die Variante des Coronavirus getestet worden. Die gesamte Schulklasse befindet sich in einer zweiwöchigen Quarantäne.

Corona-Verdachtsfälle im Landkreis Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 17 Omikron-Verdachtsfälle. Das bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage von BR24. Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten in Gemünden befinden sich daher derzeit in Quarantäne. Bis klar ist, ob es sich um die Omikron-Variante handelt, dauert es laut Landratsamt noch circa zwei Wochen. Die Betroffenen müssen daher über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne bleiben.