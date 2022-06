21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Er war betrunken, hatte wohl Drogen intus und außerdem keinen Führerschein: Die Polizei wollte im Landkreis Passau den 21-jährigen Autofahrer kontrollieren. Denn der Mann fuhr ohne Kennzeichen. Doch zur Kontrolle in Büchelberg kam es nicht.

Mit Tempo 180 durch Hutthurm

Der 21-Jährige gab Gas und raste in Richtung Hutthurm davon. Hier erreichte er innerorts eine Geschwindigkeit von 180 km/h.

Bei der Verfolgung beschädigte er sein Fahrzeug in einem Kreisverkehr und kam ins Schleudern. Beim Versuch in eine Straße einzubiegen verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Mülltonne - hier kam er zum Stehen. Da er nach Alkohol roch und ein Drogentest positiv anschlug, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

"Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann nicht im Besitz eines solchen war", so ein Sprecher der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Bereits während der Unfallaufnahme meldeten sich mehrere Passanten bei den Beamten und gaben an, durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet worden zu sein. Sie hätten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.

Gegen den 21-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.