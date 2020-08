21-Jähriger ertrinkt in Badeweiher

Ein 21-Jähriger ist am Mittwochabend in einem Badeweiher bei Wallersdorf (Lkr. Dingolfing-Landau) ertrunken.

Wollte Badeweiher durchschwimmen

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, war der junge Mann mit Freunden beim Schwimmen. Der 21-Jährige war an das circa 100 Meter entfernte andere Ufer geschwommen und wollte dann zurückschwimmen. Dabei ging der junge Mann in der Mitte des Badeweihers unter und tauchte nicht mehr auf. Eine großangelegte Suche von Feuerwehr, Wasserwacht und Hubschrauber brachte erst kein Ergebnis. Erst mehrere Stunden später wurde die Leiche des Mannes im See gefunden. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Vier Todesfälle in kürzester Zeit - ein Mann vermisst

In Niederbayern mussten seit Ende Juli bereits vier Menschen tot aus der Donau in Niederbayern geborgen werden. In Passau mussten die Retter einen 35-Jährigen tot aus dem Wasser holen, in Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) ein 13-jähriges Mädchen. Kurz darauf wurde ein vermisster 23-Jähriger im Wasser entdeckt, der nahe der Autobahnbrücke bei Deggendorf baden gegangen war.

Am Wochenende schließlich ertrank ein vierjähriger Bub in Osterhofen im Landkreis Deggendorf. Die Polizei prüft in diesem Fall, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Aktuell wird noch ein 26-Jähriger vermisst, der am Montagabend in der Donau bei Straubing schwimmen gegangen war.