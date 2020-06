21-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 21-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Hinterschmiding (Lkr. Freyung-Grafenau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei Freyung mitteilt, hatte der junge Mann in der Nacht auf Montag in der Ortsmitte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Was war die Unfallursache?

Das Auto prallte gegen eine Hauswand, die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Wagen befreien. Mit schweren Verletzungen wurde der 21-Jährige in das Krankenhaus Deggendorf gebracht. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, er soll die Unfallursache klären.