21-Jährige stirbt in Hof nach Infektion mit dem Coronavirus

In Hof ist eine 21 Jahre alte Frau an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat Landrat Oliver Bär (CSU) in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Frau aus dem Hofer Stadtgebiet litt zwar laut Gesundheitsamt Hof an einer Vorerkrankung, diese betraf jedoch nicht die Lunge.

21-Jährige stirbt in ihrer Wohnung

Die 21-Jährige starb bereits am 28.03.20 in ihrer Wohnung. Dass sie mit dem Coronavirus infiziert war, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Weil sie an Husten und Fieber gelitten und sich ihr Zustand schnell verschlechtert hatte, ordnete das Gesundheitsamt in Hof nach ihrem Tod einen Coronatest an.

Ärzte stellen Schocklunge als Todesursache fest

Nachdem dieser positiv war, wurde der Leichnam der Frau obduziert. "Wir wollten der Sache auf den Grund gehen", sagte Landrat Bär in der Pressekonferenz. Als Todesursache stellten die Ärzte eine sogenannte Schocklunge fest. Das Virus hatte die Lunge der Frau so stark geschädigt, dass sie verstarb. Das Ergebnis dieser Obduktion erhielt das Hofer Gesundheitsamt am Dienstagabend (21.04.20).

Jüngstes Opfer des Coronavirus in Hof

"Die Frau starb nicht mit Corona, sondern an Corona", betonte Landrat Bär. An welcher Vorerkrankung die Frau gelitten hatte, gibt das Amt mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen nicht bekannt. Die 21-Jährige ist das bislang jüngste Opfer des Coronavirus in Stadt und Landkreis Hof.