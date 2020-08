31.07.2020, 17:39 Uhr

21-jährige Smart-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der B470 bei Eschenbach i.d.Opf. (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ist am Freitagnachmittag eine 21-jährige Smart-Fahrerin mit einem Lkw zusammengenstoßen. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.